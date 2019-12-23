Мать Андрея Миронова разрушила отношения сына с Натальей Фатеевой





Актерская карьера Натальи Фатеевой является уникальной. После того, как ее отчислили из Харьковского театрального института, она поступила во ВГИК. Примечательно, что Сергей Герасимов сразу принял ее на 4 курс обучения, чего никогда в истории не было. Первого мужа актриса встретила еще в Харькове. Этот брак звезда называет «студенческим», поэтому их отношения с Леонидом Тарабариновым были очень короткими.После этого Наталья Фатеева вышла замуж за режиссера Владимира Басова, он ради актрисы бросил свою жену. В их браке родился сын Владимир, однако отношения закончились из-за постоянной ревности и пьянства супруга. После этого на съемках фильма «Три плюс два» артистка закрутила роман с Андреем Мироновым. Пара была счастлива вместе, однако матери актера не понравился выбор сына, поэтому она сделала все, чтобы эти отношения закончились.Позже Наталья Фатеева вышла замуж за космонавта Бориса Егорова, который ради актрисы тоже бросил свою жену. У пары родилась дочка Наташа, однако появление ребенка не помогло сохранить отношения. Позже у артистки случались романы с грузинским футболистом и даже Александром Панкратовым-Черным. Сейчас знаменитость ведет затворнический образ жизни.