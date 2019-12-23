Медики из Германии советуют людям с артритом ограничить потребление соли в праздники





Ученые провели новое исследование, результаты которого показали, человек с ревматоидным артритом имеет повышенную чувствительность к соли. В новогодние праздники такие люди находятся в зоне риска, поскольку становится сложно контролировать свой рацион. В то же время ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) рекомендует употреблять не более 5 г соли в день (неполная чайная ложка).Для борьбы с симптомами ревматоидного артрита медики советуют полностью отказаться от свинины в пользу продуктов с повышенным содержанием калия. Наиболее подходящей в этом случае является средиземноморская диета. В ее состав входят цельные зерна, овощи и орехи, содержащие здоровые жиры, витамины и калий.