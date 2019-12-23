"Взяли в заложники": Тимати разыграли "сотрудниками SWAT" в его американской закусочной
Один из американских партнеров Тимати по музыкальному лейблу решил разыграть известного рэпера. В американскую закусочную звезды отправили "сотрудников SWAT", и Тимур Юнусов оказался "в заложниках".
Тимати недавно опубликовал ролик в соцсети Instagram, который удивил поклонников рэпера. Последнего окружил отряд из предполагаемых сотрудников SWAT во время пребывания музыканта в собственной закусочной Black Star Burger в американском штате Калифорния. Его якобы "взяли в заложники" участники спецоперации, требуя деньги и спрашивая, скрывает ли тот незаконное оружие. Все происшествие было подстроено коллегой исполнителя, который попросил известного пранкера Виталия Здоровецкого разыграть Юнусова.
Занятый разговором, звезда не заметил, как ему под стол подставили сумку с фальшивой валютой и муляжом автоматической винтовки. Певец позднее рассказал, он не сразу понял природу ситуации, поскольку появление спецотрядов полиции США в заведениях не является чем-то необычным. Тимати смог распознать розыгрыш лишь после того, как один из пранкеров заговорил "с акцентом из-под маски". Рэп-исполнитель добродушно воспринял произошедшее и даже обратился к Здоровецкому с предложением приехать к нему в США для "реванша".
Тимати недавно опубликовал ролик в соцсети Instagram, который удивил поклонников рэпера. Последнего окружил отряд из предполагаемых сотрудников SWAT во время пребывания музыканта в собственной закусочной Black Star Burger в американском штате Калифорния. Его якобы "взяли в заложники" участники спецоперации, требуя деньги и спрашивая, скрывает ли тот незаконное оружие. Все происшествие было подстроено коллегой исполнителя, который попросил известного пранкера Виталия Здоровецкого разыграть Юнусова.
Занятый разговором, звезда не заметил, как ему под стол подставили сумку с фальшивой валютой и муляжом автоматической винтовки. Певец позднее рассказал, он не сразу понял природу ситуации, поскольку появление спецотрядов полиции США в заведениях не является чем-то необычным. Тимати смог распознать розыгрыш лишь после того, как один из пранкеров заговорил "с акцентом из-под маски". Рэп-исполнитель добродушно воспринял произошедшее и даже обратился к Здоровецкому с предложением приехать к нему в США для "реванша".