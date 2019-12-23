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Строители Крымского моста перечислили интересные факты о его конструкции

Участвовавшие в строительстве Крымского моста эксперты раскрыли интересные факты о его конструкции. Оказалось, что железнодорожное полотно рассчитано на движение поездов, чья масса превышает 7 тыс. тонн.

Эксперты подсчитали, что вес составов, способных одновременно проезжать по Крымскому мосту, соответствует массе металлоконструкций находящейся во Франции Эйфелевой башни. При этом автодорожное полотно собрано из 13 тыс. км арматуры. Это расстояние пролетает самолет от Москвы до Сиднея. Наибольшая свая погружена в сложный грунт на глубину 108 м, что составляет 36 этажей. ЖД-арка достигает 227 м, а это равняется площади двух футбольных полей. Подсветку дороги имеется возможность наблюдать даже из космоса, поскольку она освещается 3,7 тыс. диодных светильников. На автодорожной арке оказалось свыше 110 тонн отличающихся прочностью болтов, чей вес отвечает массе двух самолетов Boeing 737-100.

Согласно статистическим данным, суточный рекорд трафика на мосту составил 36 тыс. авто. Недавно окончено строительство ЖД-части, на открытии которой будет присутствовать Владимир Путин.

Как сообщает "Слово и Дело", строительство моста позволило археологам добыть множество артефактов, представляющих историческую ценность. Одни из них - голова древнегреческого божества, относящаяся примерно к V веку до нашей эры.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:12

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