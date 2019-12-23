«Жуткий получился год»: Любовь Успенская рассказала о состоянии дочери после операции





Любовь Успенская в программе «Ты не поверишь!» откровенно рассказала о том, что прошедший год для нее выдался крайне тяжелым. Ее дочь Татьяна Плаксина во время отдыха в Коста-Рике упала с велосипеда и сильно повредила челюсть. Наследница артистки до сих пор полностью не восстановилась и только недавно перенесла четвертую операцию. Ее проводил профессор из Лондона, все прошло успешно. Сейчас дочь певицы проходит реабилитацию в Таиланде. Там, признается звезда, отличный климат и превосходные условия.Этот «жуткий год» заставил Любовь Успенскую отказаться от планов по рождению еще одного ребенка. По словам звезды, несчастный случай с дочерью Татьяной Плаксиной показал ей, что у нее есть и другие заботы кроме того, как рожать следующего наследника. Именно поэтому 65-летняя знаменитость полностью отказалась от этой затеи и не думает к ней возвращаться.Новогодние праздники Любовь Успенская проведет дома в кругу семьи. Так происходит практически каждый год, ведь в конце декабря Татьяна Плаксина празднует свой день рождения, а в этот раз у нее юбилей – 30 лет. Эту дату артистка собирается отметить с размахом.