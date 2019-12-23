Звезда «Дом-2» Алексей Купин рассказал, на что потратит выигрыш Майи Донцовой





Большинству уже известно, что главный приз, а также ключи от квартиры достались Ольге Рапунцель. Однако не обидели и Майю Донцову, которой удалось занять второе место. Звезде вручили деньги, и они с мужем уже успели придумать, как их реализовать.По словам Алексея Купина, они очень благодарны организаторам шоу за подобный презент и считают это неплохим сюрпризом к Новому году. Также он отметил, они всегда рады, если им что-то дают. Стоит отметить, ранее Майя старалась вести свою борьбу за приз максимально честно и отмечала, что хочет, чтобы ее оценивали, как личность.Так, Майя и Алексей признались, на часть средств они хотят поехать отдыхать, но куда именно, пока не решили. Помимо этого, необходимо купить на праздник подарки близким родственникам, а если что-то останется, то они эти деньги отложат. Купин подчеркнул, у них есть небольшие накопления, но для уверенного будущего необходимо собирать средства и дальше.