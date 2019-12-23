Смартфон Realme X50 5G могут представить в начале января





При этом представители компании отмечают, что 23 декабря будет оглашена дата презентации устройства. На 5 января намекают сразу несколько фактов. Недавно один из топ-менеджеров бренда заявил, что до запуска в продажу смартфона Realme X50 5G осталось 20 дней. При этом другие эксперты считают, анонс может состоятся позже – 15 января. Все дело в том, что бренд обычно проводит подобные мероприятие именно во вторник, а не в воскресение.Технические характеристики Realme X50 5G будут очень похожи на Redmi K30 5G. В основе устройства окажется процессор Snapdragon 765G. Модем, работающий с сетями нового поколения, будет поддерживать два вида соединения – NSA и SA. Также сообщается, что устройство должно одновременно работать как с 5G, так и с Wi-Fi. Это позволит пользователю получит наивысшую скорость приема и отправки данных. Оба этих соединения будут поддерживать друг друга в случае необходимости.Также считается, Realme X50 5G получит новую систему охлаждения с использованием жидкости. Это позволит смартфону оставаться холодным даже после длительной игр или просмотра фильма в высоком качестве. Остальные подробности относительно модели станут известны в ближайшие недели.