Ученые: Более позднее начало занятий увеличивает их эффективность для учеников
Немецкие ученые пришли к выводу, что более позднее начало занятий увеличивает их эффективность для учеников. Новое исследование провели специалисты, представляющие Университет Людвига Максимилиана в Мюнхене.
Участниками научного эксперимента стали ученики гимназии Alsdorf, которые в рамках исследования начинали занятия позже и учились по гибкой модели. Старшеклассники могли сами решать, приходить им к первому уроку или ко второму, для чего в расписании было предусмотрено 10 часов. Упущенное время они могли наверстать в свободные часы или по окончанию занятий в этот день. В среднем первый урок пропускали только дважды в неделю. Ежедневно ученые отслеживали участников трекерами активности.
В результате выяснилось, что возможность выспаться перед занятиями стала для подростков возможностью улучшить сон без потери эффективности. В случае учебы в старом режиме дети могут страдать от снижения концентрации внимания и производительности, а также депрессии и частых заболеваний.
Участниками научного эксперимента стали ученики гимназии Alsdorf, которые в рамках исследования начинали занятия позже и учились по гибкой модели. Старшеклассники могли сами решать, приходить им к первому уроку или ко второму, для чего в расписании было предусмотрено 10 часов. Упущенное время они могли наверстать в свободные часы или по окончанию занятий в этот день. В среднем первый урок пропускали только дважды в неделю. Ежедневно ученые отслеживали участников трекерами активности.
В результате выяснилось, что возможность выспаться перед занятиями стала для подростков возможностью улучшить сон без потери эффективности. В случае учебы в старом режиме дети могут страдать от снижения концентрации внимания и производительности, а также депрессии и частых заболеваний.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:02