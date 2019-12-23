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Дженнифер Энистон намеревалась покинуть сериал «Друзья»

Голливудская актриса Дженнифер Энистон была в шаге от того, чтобы покинуть популярный сериал «Друзья», в котором она снималась в роли Рэйчел. Звезда не рассчитывала на успех проекта, поэтому канал NBC сделал рискованный шаг в виде съемок еще одного комедийного сериала, получившего высокие рейтинги и доказавшего ей, что ситкомы могут быть популярными.
Дженнифер Энистон намеревалась покинуть сериал «Друзья»

В то время Дженнифер Энистон еще не являлась звездой мирового масштаба, но успевала сниматься сразу в нескольких сериалах. Одним из таковых был проект «Выкарабкивающийся», транслировавшийся каналом CBS. Именно в его пользу актриса собиралась отказаться от «Друзей». В итоге культовый сериал 90-х до сих пор остается одним из самых успешных, а его ведущие актеры регулярно встречаются на совместных вечеринках. К тому же, Рэйчер и на данный момент считается самой популярной героиней.

Сейчас Дженнифер Энистон находится в поисках нового спутника жизни. До этого она была замужем за Бредом Питтом, после за Джастином Теру, но брачные союзы сохранить ей не удалось. Однако актриса благодарна всем мужчинам, которые появлялись на ее жизненном пути, поскольку именно они сделали ее той, кем она сейчас является.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:42

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