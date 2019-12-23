Названы 6 советов по выбору подарка на Новый год





В первую очередь важно знать, что ценность подарка не зависит от его стоимости, поэтому не следует бездумно тратить деньги. Даже самый дорогой презент может произвести негативное впечатление. Главное в такой ситуации – хорошо знать человека. Необходимо следить за его жизнью и интересами, это позволит выбрать тот предмет, который ему действительно понравится и будет полезен.Следующий совет – новогодний подарок должен быть оригинальным. При этом важно учитывать, что уникальность должна оцениваться в контексте как дарящего, так и принимающего человека. Очень часто люди остаются довольными после того, как им дарят то, на покупку чего они никогда бы сами не решились из-за разных причин. Также эксперты не советуют дарить смешные и несерьезные вещи, такой подход может сильно обидеть человека.Презент на Новый год должен зависеть от близости отношений людей. Если подарок предназначен близкому другу – он может быть очень откровенным и личным, а если речь идет о коллегах и знакомых – необходимо ограничиться более простыми вещами. И последнее правило – презент должен являться символическим, то есть нести в себе определенный смысл и значение.