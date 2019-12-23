"Поеду не одна": Анастасия Волочкова планирует отправиться в романтическое путешествие





Не все звезды российского шоу-бизнеса решили провести новогодние праздники в кругу семьи или на выгодных праздничных выступлениях. К примеру, Анастасия Волочкова собирается встретить 2020 год на "тайном и закрытом" острове в Таиланде, о чем балерина упомянула вскользь во время беседы с ведущим шоу "Ты не поверишь!" на НТВ. Более того, на отдых танцовщица отправится с большой компанией и с неизвестным молодым мужчиной. Она признается, впервые за долгий период сможет расслабиться без "лишних глаз". Волочкова поспешила заверить поклонников, что все-таки будет публиковать фотографии с экзотического путешествия.Что касается вопросов относительно личности любимого, то артистка решила таинственно отойти от ответа. Она только отметила, что "даст фору любым 18-летним девчонкам" и "поедет туда не одна".Кроме прочего, Волочкова опровергла слухи о избрании её губернатором Орловской области. Подобную информацию, распространяемую российскими СМИ, балерина назвала "бредом сивой кобылы". Стоит отметить, что несмотря на ложность сплетен, большинство коллег звезды поддержало её предполагаемое начало политической карьеры.