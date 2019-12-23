"Убили кишечник при лечении рака": Озвучена причина смерти заслуженной артистки РФ Екатерины Дуровой





Дочь Льва Дурова скончалась после операции 13 декабря, а церемония прощания со звездой состоялась в Театре на Малой Бронной. Похороны прошли на Митинском кладбище, куда прибыли коллеги и друзья артистки. Оказалось, что о болезни Екатерины Дуровой многие из ее окружения не догадывались. Семья звезды заявила, что причиной смерти стал рак, с которым она боролась долгое время. Знаменитость смогла справиться с онкологией, однако большой ущерб был нанесен ее кишечнику, что привело к кончине, сообщил вдовец Владимир Ершов.За последнее десятилетие у Екатерины Дуровой скончались мать и отец, с которыми актриса была очень близка. Узнав о собственном тяжелом заболевании знаменитость решила не афишировать его, а спокойно работать в театре, ведь без него не представляла своей жизни.