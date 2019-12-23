«Где нет толпы и славы»: Анастасия Вертинская предпочитает жить в своем мире





Несмотря на свою популярность, Анастасия Вертинская никогда не стремилась к ней. Актриса любит свою работу, однако она всегда была для нее самоцелью, а не средством достижения славы. Именно поэтому звезда не проводит время в шумных компаниях, а предпочитает дружеские вечера в узком кругу. Точно такой же принцип знаменитость использует и при выборе места отдыха. Майские праздники ежегодно она проводит в Италии, для этого выбирая небольшие города, где живут всего несколько сотен человек.Недавно Анастасии Вертинской исполнилось 75 лет, однако актриса не чувствует себя старой. «Я просто живу и все. Не знаю, в чем секрет», - признается она. Сейчас знаменитость сосредоточилась на том, чтобы дарить любовь своим родным и близким. Артистка проводит много времени с сыном и внуками. Она даже помогала наследнику с составлением меню в его ресторане, ведь в детстве бабушка научила ее готовить многие изысканные блюда сибирской и китайской кухни.Сейчас по России курсирует выставка матери Анастасии Вертинской, которая была художницей. Актриса гордится тем, что смогла организовать все это, ведь ее родительница всегда о таком мечтала.