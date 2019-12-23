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Названы детали, выдающие русского человека за границей

Каждый народ имеет свои отличительные особенности, если попадает за рубеж, по которым его легко вычислить. Эксперты назвали несколько деталей, свойственных только русскому человеку.

Практически каждая русская девушка любит золотые украшения, например, серьги, цепочку с подвеской, браслеты и кольца. Многие также носят солнцезащитные очки не по назначению, используя их в качестве ободка для волос. Все граждане России в очереди стремятся находится поближе к впереди стоящему человеку, что иностранцы называют отсутствием представления о личном пространстве. Несмотря на возраст, все русские дамы предпочитают получить загар на отдыхе, поэтому выбирают открытые купальники. Иностранки в солидных "летах" почти всегда выбирают закрытые типы пляжного костюма.

Иностранцы едят хлеб со вторыми блюдами, а русские — с первыми. Если в отеле имеется шведский стол, то туристы из России выделяются желанием набрать побольше еды.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:06

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