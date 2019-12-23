Названы детали, выдающие русского человека за границей





Практически каждая русская девушка любит золотые украшения, например, серьги, цепочку с подвеской, браслеты и кольца. Многие также носят солнцезащитные очки не по назначению, используя их в качестве ободка для волос. Все граждане России в очереди стремятся находится поближе к впереди стоящему человеку, что иностранцы называют отсутствием представления о личном пространстве. Несмотря на возраст, все русские дамы предпочитают получить загар на отдыхе, поэтому выбирают открытые купальники. Иностранки в солидных "летах" почти всегда выбирают закрытые типы пляжного костюма.Иностранцы едят хлеб со вторыми блюдами, а русские — с первыми. Если в отеле имеется шведский стол, то туристы из России выделяются желанием набрать побольше еды.