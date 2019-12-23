Яков Кедми: США чувствуют угрозу своему доминированию в мире





После двух мировых войн США получили господствующее положение и привыкли к этому. Однако сейчас мир стремительно меняется. Во второй половине прошлого века Соединенные Штаты имели доминирующее положение во всех сферах: экономической, политической, социальной и военной. В настоящий момент все не так однозначно, и американские политики начинают бояться подобных перемен.Именно поэтому США ведут себя агрессивно по отношению к Китаю, уверен Яков Кедми. КНР несет американцам серьезную угрозу, и они это прекрасно понимаю. Эксперт высказал предположение, что уже в ближайшие десятилетия Соединенные Штаты могут вернутся к своим «естественным размерам». Сейчас Вашингтон озабочен тем, чтобы навязывать свою политику всем остальным странам, но когда он потеряет такую возможность – наступит новая эпоха.США придется заниматься собственным развитием, а не поучением остальных. Яков Кедми не знает, как американцы справятся со стоящими перед ними внутренними проблемами, однако уверен в том, что эпоха абсолютного их доминирования уже позади. Эксперт считает, что Вашингтону необходимо готовиться жить в новом мировом порядке, где нет одного гегемона.