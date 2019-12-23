"Это выдумка": Яна Рудковская узнала о реальных причинах болезни Анастасии Заворотнюк





Яна Рудковская не раз отмечала, что хотела бы родить еще одного ребенка, но не может забеременеть самостоятельно. Продюсер рассматривает ЭКО, как вариант, но боится повторить судьбу Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк. За советом звезда отправилась к эмбриологу Владиславу Корсакову, который считает выдумкой то, что данное медицинское вмешательство могло послужить причиной возникновения рака головного мозга. Доктор отметил, родственники звезд, столкнувшихся с такой болезнью, не говорили об этом. Как известно, представители Заворотнюк подтвердили, что актриса серьезно больна, но диагноз остается нераскрытым.Периодически в прессе появляются слухи о состоянии Заворотнюк, но родственники знаменитости просят не распространять ложные сведения.