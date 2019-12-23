«Меня и так называют Валерием»: Иосиф Пригожин считает себя слишком «шерстяным» для татуировок





Пригожин отметил, они настолько сблизились с Валерией, что прохожие на улице стали его называть не Иосифом, а Валерием. Это было бы хорошим поводом для нанесения татуировки с обликом любимой супруги на грудь, но в этой области у него, признался продюсер, слишком плотный волосяной покров, поэтому изображение просто никто не увидит.Некоторые звезды российской эстрады, наоборот, с удовольствием делают себе татуировки. Так, Леонид Агутин после возвращения из Америки захотел нанести на свое тело тату. Владимир Пресняков-младший посоветовал ему кричать, поскольку процедура болезненная. Из-за боли и неудобств певица Лолита отказалась делать себе татуировки, но при этом она любила клеить «переводки», которые смывались с тела после хорошего душа.