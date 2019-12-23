Названа допустимая доза алкоголя на Новый год





Согласно заявлению специалиста, вопреки распространенному мнению, абсолютно безвредной дозы алкоголя не существует, но один бокал шампанского окажется оптимальным в новогоднюю ночь, если от выпивки нельзя отказаться. Однако зачастую люди не ограничивают себя указанным количеством крепких напитков, что впоследствии и приводит к плохому самочувствию. Во время праздника эксперт советует ориентироваться на собственные особенности при расчете дозы спиртного.Медики выступают с рекомендацией отказаться от алкогольных напитков тем, кто страдает от индивидуальной непереносимости их главного компонента.