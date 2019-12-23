Названа допустимая доза алкоголя на Новый год
Представитель Первого МГМУ им. Сеченова, доктор медицинских наук Алексей Умрюхин, поделился информацией о том, какая доза алкоголя окажется безвредной в новогоднюю ночь. Эксперт отметил, что употребление одного бокала игристого вина по случаю праздника не должно нанести серьезного вреда здоровью.
Согласно заявлению специалиста, вопреки распространенному мнению, абсолютно безвредной дозы алкоголя не существует, но один бокал шампанского окажется оптимальным в новогоднюю ночь, если от выпивки нельзя отказаться. Однако зачастую люди не ограничивают себя указанным количеством крепких напитков, что впоследствии и приводит к плохому самочувствию. Во время праздника эксперт советует ориентироваться на собственные особенности при расчете дозы спиртного.
Медики выступают с рекомендацией отказаться от алкогольных напитков тем, кто страдает от индивидуальной непереносимости их главного компонента.
Согласно заявлению специалиста, вопреки распространенному мнению, абсолютно безвредной дозы алкоголя не существует, но один бокал шампанского окажется оптимальным в новогоднюю ночь, если от выпивки нельзя отказаться. Однако зачастую люди не ограничивают себя указанным количеством крепких напитков, что впоследствии и приводит к плохому самочувствию. Во время праздника эксперт советует ориентироваться на собственные особенности при расчете дозы спиртного.
Медики выступают с рекомендацией отказаться от алкогольных напитков тем, кто страдает от индивидуальной непереносимости их главного компонента.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:31