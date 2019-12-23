ГИБДД изучит видео съемок клипа репера Ziroy на проезжей части Нового Арбата в Москве





ГИБДД обнаружила кадры, как группа людей снимает видео посреди проезжей части на Новом Арбате прямо в час пик. Их окружают автомобили, мешающие другим транспортным средствам проезжать по этому участку дороги. В настоящий момент началась проверка по факту данного происшествия, сейчас выясняются все обстоятельства и подробности того, как на самом деле проходили съемки клипа репера Ziroy. В социальных сетях данное видео было опубликовано 13 декабря, поэтому его запись проходила до этой даты.Ранее в Сети уже появлялась информация о том, что исполнитель Гриша Зироян, выступающий под псевдонимом Ziroy, снял новый клип на песню «Походка как Майбах». Работа над роликом проходила в Москве на одной из оживленных дорог. Также сообщалось, что артист не раз привлекался к ответственности за несоблюдение ППД. Именно поэтому поклонники знаменитости не удивились тому, что он мог снять свой новый музыкальный клип в таком месте с нарушением правил дорожного движения.