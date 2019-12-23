«Все равно, что играть с голубем в шахматы»: Максим Фадеев считает бесполезным «спорить с дураком»





«Он раскидает все фигуры, нагадит на доску и улетит рассказывать, как он тебя уделал!» - написал Фадеев. Именно с этим у продюсера ассоциируется дискуссия с глупым человеком. Знаменитость поэтому и считает спор с дураком бессмысленным.Поклонники согласились с мнением Фадеева, посоветовав ему избегать игры в шахматы с «голубями», что позволит просто наслаждаться жизнью. Многие фолловеры обратили внимание на серьезный вид продюсера на фото. Однако он уточнил: «Я не серьезный, я вдумчивый!»