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Психолог рассказал, как избежать запоя во время новогодних праздников

Зарубежные психологи назвали способы, позволяющие избежать запоя во время новогодних праздников. Известно, в этот период у многих людей возникает соблазн растянуть веселье, что может вылиться в проблему.

В первую очередь психологи рекомендуют стараться поддерживать хорошее настроение. Употребляя спиртное, не следует думать о негативных вещах, поскольку они могут спровоцировать срыв. Замкнувшись в себе, человек нередко ищет ложный выход в алкоголе, а потому лучше забыть о старых обидах. Если же люди знают, что у них есть некая предрасположенность к спиртосодержащим напиткам, лучше заранее спланировать свой праздник. Следует подобрать компанию, которая ведёт здоровый образ жизни, и основой праздничной вечеринки у неё не является алкоголь. Если же у человека не иссякает желание продолжить выпивать даже после завершения застолья, ему нужно занять себя другим делом, например, убраться в доме или помыть посуду. Для разнообразия можно прогуляться с домашним питомцем. Эффективна в этой ситуации медитация и глубокое дыхание.

Кроме того, нужно не забывать свою норму и не превышать её. Как только количество спиртного начнёт выходить за рамки определённой порции, нужно остановиться или покинуть место празднования. Не редко можно получить помощь, позвонив здравомыслящим друзьям. Те могут, выслушав, отговорить собеседника от дальнейшего приёма спиртной продукции.

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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:00

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