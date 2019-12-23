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Эксперты рассказали о результатах дорожного тестирования BMW X6 2020 года

Автомобильные эксперты из Великобритании рассказали о кроссовере BMW X6 2020 модельного года. Результаты дорожного тестирования новинки оказались позитивными, автомобиль отлично справляется с ездой и предоставляет пассажирам больший комфорт.
Эксперты рассказали о результатах дорожного тестирования BMW X6 2020 года

Внешний вид BMW X6 2020 модельного года похвастается значительными переменами в основных чертах дизайна. Эксперты отметили, что новинка выглядит изящно, а также ее профиль стал менее агрессивным, чем раньше. Модель стала значительно больше предшественника: длиннее на 26 мм, шире на 15 мм, а колесная база увеличена на целых 42 мм. Все это сказалось на свободном пространстве в салоне, оно значительно возросло.

Внутри кроссовер BMW X6 оборудован современной техникой, включающей большой экран мультимедийной системы, поддерживающей Apple Car. Также имеется 4-зонный климат контроль и сидения, отделанные кожей. Информационная система получила поддержку программного обеспечения iDrive 7.0, отличающегося своей функциональностью и понятным интерфейсом.

Управление у BMW X6 эксперты описали как точное и безопасное, но при этом «безжизненное». По их мнению, любителям самой езды данный кроссовер покупать не стоит. Он придется по вкусу тем, кто хочет иметь надежный и безопасный автомобиль для поездок в городской черте и вне населенных пунктов, предоставляющий высокий уровень комфорта как для водителя, так и для пассажиров.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:12

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