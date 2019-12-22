"Знакомьтесь, Симба!": Нюша впервые показала дочь и раскрыла ее имя





Супругом Нюши является советник президента FISU Игорь Сивов, от которого звезда в ноябре прошлого года родила дочь. В последнем номере журнала HELLO! артистка рассекретила внешность ребенка, который участвовал в фотосессии вместе со звездными родителями. Также публике стало известно, что пара назвала наследницу Симбой. В интервью влюбленные объяснили, чем руководствовались, когда выбирали имя для дочери. Выпуск глянцевого издания с откровениями Нюши запланирован на 23 декабря.В свежем номере певица дала поклонникам советы о браке, исходя из собственного опыта, а также рассказала, как выйти из послеродовой депрессии и найти баланс между семьей и работой.