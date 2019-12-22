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Ученые нашли черную дыру, дающую человеку бесконечное количество жизней

Зарубежные ученые рассказали о необычном открытии, сделанном в космосе. Астрофизики нашли черную дыру, обладающую уникальными свойствами, дающими человеку бесконечное количество жизней, однако из нее нельзя выбраться.
Ученые нашли черную дыру, дающую человеку бесконечное количество жизней

По словам ученых, обычно такие космические объекты сильно похожи друг на друга и отличаются лишь размерами и массой, но случаются и исключения. Бывают черные дыры, имеющие уникальные особенности расположения и скорость всасывания окружающих объектов, что приводит к появлению необычных свойств.

Так ученые обнаружили подобный космический объект, дающий человеку бесконечное количество жизней. Попав в такую черную дыру, он не будет разорван на части, а окажется внутри бесконечного пространства-времени. Находясь в таком состоянии, человеческий организм получит возможность пережить неисчислимое количество вариантов собственной жизни, однако все это не будет иметь никакого значения, ведь из черной дыры невозможно выбраться. Именно поэтому такой человек обречен бесконечно переживать разные сценарии развития событий, и этому не будет конца.

Несмотря на столь необычное открытие, ученые не сообщили ни название этого космического объекта, ни где он располагается. Также специалисты предпочли не объяснять особенности этой черной дыры, из-за которых внутри нее пространство-время становится бесконечным, а человек при переходе горизонта событий не будет разорван на части.

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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:55

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