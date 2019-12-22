Диего Марадона сделал признание о "похищении" инопланетянами





Представители СМИ поинтересовались у чемпиона, верит ли тот в существование неопознанных летающих объектов, которые могут оказаться кораблями представителей внеземных цивилизаций. Спортсмен признался, однажды ему лично довелось с ними столкнуться, а потому у звезды нет никаких сомнений в их существовании. Диего Марадона рассказал, что однажды он три дня отсутствовал дома по вине пришельцев, так как был похищен ими, по крайней мере, он так заявил своим близким.Как оказалось, форвард пошутил. На самом деле он злоупотребил спиртными напитками и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позволил себе расслабиться. Явившись же после трёхдневного отдыха домой, футболист просто придумал историю встречи с инопланетянами, при этом заявив, он не имеет права раскрывать ни одной детали произошедшего.