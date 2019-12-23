Елена Проклова рассказала об обокравших ее недобросовестных домработниках





Домработники Елены Прокловой три года жили в ее доме и ответственно выполняли свои обязанности. Помощниками звезды являлась семейная пара, которая неожиданно украла все вещи знаменитости и сбежала с ними домой. Актриса пожаловалась, что эти люди стали для нее родными, и она могла спокойно оставить в квартире драгоценности, но большие деньги хранила в банках. Однажды она уехала на отдых за границу, а вернулась почти в пустой дом, где не досчиталась некоторой суммы наличных.В тот момент у Прокловой в гостях находились родители ее мужа, которые хорошо отзывались о работниках. Актриса пожалела эту пару, отметив, что ей предлагали помощь в поиске, на она не захотела никого наказывать.