Оксана Лаврентьева ответила Ксении Собчак очередным обнаженным снимком

«Стесняться себя, принижать и быть скромнее совсем не обязательно, нужно просто оставаться собой. Если ты на самом деле хороший человек, если ты сексуальна, умна, востребована, успешна, красива, и знаешь это, то почему бы это не декларировать и не демонстрировать? Гордиться собой - нормально, ценить себя - правильно, уважать себя - полезно и обязательно любить», - написала Лаврентьева.

На своей странице в Instagram Оксана Лаврентьева опубликовала снимок топлес. Звезда сидит на пляже без бюстгальтера, а грудь прикрывает руками. Также супруга Александра Цыпкина отметила, что нужно было снять и трусы, но она забыла. Публикацию бизнесвумен сопроводила мотивационным постом.Как известно, прежде светская львица и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала звезд, которым уже за 40, публикующих свои интимные снимки. Большинство поклонников пришли к выводу, что таким образом звезда осудила Оксану Лаврентьеву, показавшую полностью обнаженный кадр с фотосессии в стиле "ню". Супругу Александра Цыпкина тут же поддержали многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе певицы Анна Седокова и Таня Терешина, блогер Ника Белоцерковская и другие.