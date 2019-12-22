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Оксана Лаврентьева ответила Ксении Собчак очередным обнаженным снимком

Бизнесвумен и супруга писателя Александра Цыпкина Оксана Лаврентьева снова опубликовала обнаженный снимок в ответ на разгромный пост телеведущей Ксении Собчак в адрес женщин за 40, показывающих свои формы. В описании звезда отметила, что не нужно стесняться себя, если женщина красива и успешна.
Оксана Лаврентьева ответила Ксении Собчак очередным обнаженным снимком

На своей странице в Instagram Оксана Лаврентьева опубликовала снимок топлес. Звезда сидит на пляже без бюстгальтера, а грудь прикрывает руками. Также супруга Александра Цыпкина отметила, что нужно было снять и трусы, но она забыла. Публикацию бизнесвумен сопроводила мотивационным постом.
«Стесняться себя, принижать и быть скромнее совсем не обязательно, нужно просто оставаться собой. Если ты на самом деле хороший человек, если ты сексуальна, умна, востребована, успешна, красива, и знаешь это, то почему бы это не декларировать и не демонстрировать? Гордиться собой - нормально, ценить себя - правильно, уважать себя - полезно и обязательно любить», - написала Лаврентьева.

Как известно, прежде светская львица и телеведущая Ксения Собчак раскритиковала звезд, которым уже за 40, публикующих свои интимные снимки. Большинство поклонников пришли к выводу, что таким образом звезда осудила Оксану Лаврентьеву, показавшую полностью обнаженный кадр с фотосессии в стиле "ню". Супругу Александра Цыпкина тут же поддержали многие звезды российского шоу-бизнеса, в том числе певицы Анна Седокова и Таня Терешина, блогер Ника Белоцерковская и другие.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:45

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