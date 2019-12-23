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Ирина Салтыкова царапала лицо бывшему мужу во время семейных ссор

Отечественная исполнительница Ирина Салтыкова нередко царапала лицо мужу во время ссор. Об этом стало известно в эфире программы “Звезды сошлись”.

После расставания Виктора и Ирины Салтыковых прошло уже более 25 лет, но недавно знакомые артистов рассказали об их вспыльчивом характере. Оказалось, что нередко в их паре происходили конфликты, итогом которых оказывалось рукоприкладство. В частности, певица могла расцарапать лицо мужу, о чем общественности сообщил бывший телохранитель Виктора Салтыкова. Он отметил, что видел подобные отношения единственный раз в жизни, поскольку пара выдавала сплошные яркие эмоции.

Оказалось, что в перерывах между драками друг с другом от пары могло достаться и матери Салтыкова. Виктор Салтыков признался, что всему виной вспыльчивый характер его экс-возлюбленной. Певица при этом ответственность за разногласия возлагает на супруга, который, по ее утверждениям, в тот период злоупотреблял спиртным.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:00

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