Ирина Салтыкова царапала лицо бывшему мужу во время семейных ссор





После расставания Виктора и Ирины Салтыковых прошло уже более 25 лет, но недавно знакомые артистов рассказали об их вспыльчивом характере. Оказалось, что нередко в их паре происходили конфликты, итогом которых оказывалось рукоприкладство. В частности, певица могла расцарапать лицо мужу, о чем общественности сообщил бывший телохранитель Виктора Салтыкова. Он отметил, что видел подобные отношения единственный раз в жизни, поскольку пара выдавала сплошные яркие эмоции.Оказалось, что в перерывах между драками друг с другом от пары могло достаться и матери Салтыкова. Виктор Салтыков признался, что всему виной вспыльчивый характер его экс-возлюбленной. Певица при этом ответственность за разногласия возлагает на супруга, который, по ее утверждениям, в тот период злоупотреблял спиртным.