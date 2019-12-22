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Кара Делевинь устроила для Эшли Бенсон незабываемый уикенд с завтраком на воздушном шаре

Известная модель и актриса Кара Делевинь устроила для своей возлюбленной Эшли Бенсон незабываемое празднование ее 30-летия. Знаменитости отправились на уикенд в Марокко и отлично там провели время.
Кара Делевинь устроила для Эшли Бенсон незабываемый уикенд с завтраком на воздушном шаре

С днем рождения свою возлюбленную Кара Делевинь поздравила трогательным сообщением в Instagram, однако на этом сюрпризы не закончились. Недавно стало известно, что знаменитости отправились отметить этот праздник в Марокко. Эшли Бенсон всегда хотела посетить эту страну, однако никогда не могла найти время и смелость сделать это. Именно поэтому она с радостью согласилась на предложение модели отметить данный праздник уикендом в райском уголке.

Эшли Бенсон опубликовала в Instagram большую подборку фотографий, демонстрирующих, как звезды провели время в Марокко. Во время путешествия знаменитости даже успели позавтракать прямо на воздушном шаре, они накрыли большой стол в его корзине. Также возлюбленные покатались на багги по пустынным местам и посетили множество достопримечательностей. Актриса заявила о том, что она крайне благодарна модели за то, что помогла ей исполнить ее мечту.

Напомним, об отношениях Кары Делевинь и Эшли Бенсон стало известно летом 2019 года. Тогда знаменитости подтвердили свой роман и заявили, что они вместе уже год. Чуть позже появилась информация, что звезды обручились в Лос-Анджелесе, однако эти сведения в последствии были опровергнуты.

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Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:40

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