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Мать Тимати Симона Юнусова сравнила свою непоседу-внучку Алису с терминатором

Мать Тимати в очередной публикации на своей официальной странице в социальной сети Instagram упомянула свою внучку Алису. Симона Юнусова сравнила девочку с терминатором из-за неиссякаемого источника энергии и сил во время авиаперелётов.
Мать Тимати Симона Юнусова сравнила свою непоседу-внучку Алису с терминатором

По словам бабушки первой наследницы Тимати, Алису невозможно усадит на место, заставить спасть и есть. Она постоянно двигается по самолёту, не давая ей ни на секунду расслабиться. Лишь первые 10 минут полёта относительно спокойны, а затем девочка начинает свои игры. Иногда она соглашается поесть, но просит, чтобы стюардесса приготовила её собственную кашу в пакете, залив кипятком, а вместо сахара следует положить клюкву, также взятую из дома. Именно эта ягода даст сладость продукту. После этого, если мультфильмы оказываются 5-летней малышке не интересны, она начинает ходить между рядами, иногда колесом, что заканчивается падением и слезами. Тем не менее, дочь Тимати быстро забывается, отвлекаясь на всё, что угодно. В прошлый раз это была косметичка. Алиса сразу же захотела увлажнить кремом руки попросила дорожную сумочку. Симона Юнусова с радостью дала её, понимая, теперь у неё есть 10 минут на сон. Однако воспользоваться ими не удалось, поскольку девочка уже вскоре пожаловалась на не впитывающийся крем. Проснувшись, бабушка осознала, вместо крема внучка взяла зубную пасту. Вот в таком режиме, отметила хозяйка микроблога, обычно и проходят перелёты с дочкой Тимати.

Поклонники поблагодарили мать рэпера за очередной рассказ и посочувствовали, когда та добавила, что большинство других детей в самолёте рисуют или играют в тихие игры. Отметилась в числе комментаторов и Ирина Дубцова. Певица сообщила, рассказанная Симоной Юнусовой история ей напоминает, как её мать летала с сыном Артёмом, пока тот не подрос.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:00

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