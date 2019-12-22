Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Кутузова вместе с семьей попала в больницу из-за вируса





Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Кутузова на своей странице в Instagram разместила несколько снимков. На одном из них блондинка предстала в белом халате и тапочках, а на другом - с катетером и в медицинской маске. Блондинка призналась, что вся ее семья в сборе, но впервые этому она вовсе не рада. Оказалось, что звезда реалити-шоу и ее родственники заболели.Также Лиза Кутузова записала видео, где слышно, что голос у нее болезненный, а на заднем фоне слышен детский кашель. Звезда проекта "Дом-2" решила предостеречь поклонников, отметив, что по Москве гуляет страшный вирус, и посоветовав беречь родных и особенно детей. Также блондинка заявила, что в эти дни ей приходит очень много сообщений с поддержкой со стороны друзей и знакомых, но, как оказалось, нашлось много и тех, кто остался равнодушным.Таких людей экс-участница "Дома-2" намерена убрать из ленты в Instagram, а в жизни перестать с ними общаться. По мнению блондинки, ей необязательно контактировать с теми, кто безразличен к ее переживаниям.