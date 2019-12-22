Телеведущая Ксения Собчак вошла в пятерку самых цитируемых журналистов в 2019 году





Алексей Венедиктов стал лидером с показателем 143,8 тысячи, следом за ним разместился Владимир Соловьев, процитировали журналиста на 300 раз меньше, а закрывает тройку лидеров Владимир Познер с результатом в 117,2 тысячи.В списке самых цитируемых, помимо Собчак, оказались Маргарита Симоньян, Андрей Малахов, Ольга Скабеева, Илья Варламов, Иван Голунов и Дмитрий Киселев. Всего в рейтинге отметили 30 российских журналистов.