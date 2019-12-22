Стоматологи предупредили, когда яблоки опасны для здоровья зубов





Совет о том, что яблоки стоит есть после поглощения основных блюд для улучшения пищеварения, достаточно распространен, но стоматологи выступают против этого. Дело в том, что яблочная кислота способна атаковать защитную оболочку зуба. Этот фрукт советуют употреблять лишь спустя 30 минут после приема пищи.Медики пришли к выводу, что главное полезное свойство яблок заключается в высоком содержании антиоксидантов. Эти микроэлементы способствуют защите сердца и противодействуют старению. Также данные плоды полезно употреблять для снижения риска возникновения рака. Большое количество полезных для здоровья компонентов содержится в кожуре яблока.