«Все, закончились съемки»: После шоу «План Б» Ольга Бузова осталась в одиночестве





В последнем выпуске проекта "План Б" Ольга Бузова, как оказалось, отказала обоим финалистам - модели Роману Гриценко и хоккеисту Валерию Поповичу. Тем не менее, Тимур Батрутдинов выбрал сразу двух девушек, с которыми он хотел бы продолжить общение. Так, недавно шоумен встретился со звездой проекта "Дом-2" и рассказал, что сейчас все в его жизни хорошо, он ходит на свидания и общается с девушками, которых вынужден был к своему сожалению выгнать на Бали.А вот Ольга Бузова осталась в одиночестве. Телеведущая пожаловалась, что после окончания съемок никто из мужчин не проявил к ней заинтересованность. Ни один из претендентов, которые, по их словам, так страдали из-за чувств к певице, даже не попытался после проекта выйти с ней на связь. Тимур Батрутдинов поддержал подругу и добавил, что этого и следовало ожидать. Ольга Бузова, отказав обоим, видимо, сделала правильный выбор.