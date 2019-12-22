В Москве школьница приняла таблетку от головной боли и умерла





Происшествие имело место 20 декабря. 13-летняя школьница гуляла вместе со своими друзьями, как вдруг у нее заболела голова. Одна из подруг предложила ей неизвестную таблетку, призванную справиться с болью. Несовершеннолетняя приняла препарат и практически сразу почувствовала неладное. Чуть позже ей стало еще хуже, и она потеряла сознание.Школьницу нашли на автобусной остановке, где девочка лежала в одиночестве. Приехавшие врачи скорой помощи смогли недолго поговорить с пострадавшей. Девочка сообщила о том, что приняла таблетку от головной боли, полученную от подруги, но не успела назвать ее имя и опять потеряла сознание.Уже в больнице у школьницы развилась сердечная недостаточность, и ее общее состояние значительно ухудшилась, в результате чего она скончалась. Причиной является резкая реакция организма на принятую таблетку и врожденный порок сердца.Также по одной из версией правоохранителей, 13-летняя пострадавшая могла принять запрещенное вещество, купленное школьниками в неизвестном месте. По факту смерти жительницы Москвы стартовало расследование, полиция выясняет все факты и подробности смертельного происшествия.