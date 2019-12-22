АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Космический корабль Boeing Starliner приземлился в американской…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Названы способы научить детей воспринимать слова родителей

Специалисты по воспитанию детей рассказали, как научить ребенка воспринимать слова, не отвлекаясь. Часто по этой причине дети пропускают указания родителей мимо ушей.

Зачастую родители считают своего ребенка плохо воспитанным, если он не прислушивается к их словам. Важно научить детей общению, например, дать понять, что перебивать говорящего неправильно. Все вопросы стоит задавать четко и понятно, а о риторических стоит вообще забыть до определенного возраста. Установленные правила нельзя отменять или вводить лишь на некоторое время. То же касается указаний взрослых членов семьи, чтобы не поставить их авторитет под сомнение.

Нужно научить ребенка выполнять просьбы с первого раза, что позволит ему воспитать в себе ответственность за свои слова и действия. При этом разговаривать следует спокойным голосом, который способен породить чувство доверия.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Стоматологи предупредили, когда яблоки опасны для здоровья…
Эвелина Хромченко сломала передний зуб прямо перед…
Названы способы научить детей воспринимать слова…
«Сколько себя помню, столько я мама»: Мария Миронова вместе с 27-летнем сыном вышла в…
В РФ продажи кроссовера Volkswagen Tiguan в ноябре выросли на…
Геймеры негативно оценили новую видеоигру Stalker Online в…
"Знакомьтесь, Симба!": Нюша впервые показала дочь и раскрыла ее…
В Сети показали первый макет iPhone 12 Pro Max с плоскими…
Врачи назвали три ошибки, не позволяющие…
Ученые нашли черную дыру, дающую человеку бесконечное количество…
Диего Марадона сделал признание о "похищении"…
Оксана Лаврентьева ответила Ксении Собчак очередным обнаженным…
Алла Пугачева презентовала домработнице Надежде Романовой дорогую…
Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Кутузова вместе с семьей попала в больницу из-за…
Телеведущая Ксения Собчак вошла в пятерку самых цитируемых журналистов в 2019…
«Маленький Фейсик»: Марьяна Ро подтвердила слухи о…
«Все, закончились съемки»: После шоу «План Б» Ольга Бузова осталась в…
В Москве школьница приняла таблетку от головной боли и…
Эксперты назвали основные традиции и запреты в День святой…
Семейную жизнь Кейт Миддлтон и принца Уильяма назвали…
Иудеи готовятся к празднованию…
Личный костюмер Филиппа Киркорова насчитал в гардеробной певца 900 тысяч единиц одежды и 5,5 тысячи пар…
«Воссоединение»: Пелагея сходила на свидание с мужем-хоккеистом Иваном…
Диетологи рассказали, почему отказавшиеся от курения набирают…
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с…
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев посоветовал Татьяне Владимировне учить русский…
Друзья помогли Яне Рудковской обустроить загородный дом и подарили ей мебель и…
"Меня просто накрыло": Домработница Алсу рассказала о 5-этажном особняке…
Названа диета, защищающая человека от старческой…
Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий…
Звезда "Дом-2" Анастасия Голд показала кольцо "на том самом…
В Чукотском автономном округе плавучая ПАТЭС зажгла новогоднюю…
Алла Пугачева назвала ведущую "Дом-2" Ольгу Бузову…
Живого краба вытащили из уха туриста, отдыхавшего в…
"Роман душ": Никита Джигурда раскрыл характер отношений с…
Ученые узнали, что левши-боксеры побеждают…
Анастасия Макеева рассказала, как муж домработницы украл у нее два iPhone с личными…
Новый баг позволял сломать весь WhatsApp одним…
Звезда "Дом-2" Ольга Жарикова с мужем подрабатывают на новогодних…
Мария Голубкина открыла кукольный театр и пообещала зрителям…
Просмотреть все новости