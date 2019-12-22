Названы способы научить детей воспринимать слова родителей





Зачастую родители считают своего ребенка плохо воспитанным, если он не прислушивается к их словам. Важно научить детей общению, например, дать понять, что перебивать говорящего неправильно. Все вопросы стоит задавать четко и понятно, а о риторических стоит вообще забыть до определенного возраста. Установленные правила нельзя отменять или вводить лишь на некоторое время. То же касается указаний взрослых членов семьи, чтобы не поставить их авторитет под сомнение.Нужно научить ребенка выполнять просьбы с первого раза, что позволит ему воспитать в себе ответственность за свои слова и действия. При этом разговаривать следует спокойным голосом, который способен породить чувство доверия.