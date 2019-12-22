Эксперты назвали основные традиции и запреты в День святой Анны





По преданию, в этот день почитается мать девы Марии, которая при непорочном зачатии родит Иисуса Христа. У её родителей долго не было детей, хотя они посвятили свою жизнь помощи нуждающимся, надеясь на помощь Бога. Желая испытать счастье материнства и отцовства, супруги много молились, и однажды к святой Анне явился Архангел Гавриил. Он рассказал женщине, что той предстоит родить девочку, которая окажется матерью Спасителя мира. С тех по преданию эта святая защищает всех младенцев и представительниц прекрасного пола.В этот праздничный религиозный день люди молятся за здоровье детей, а также просят помощи в избавлении от бесплодия. Те же, кто уже вскоре станут материями, читают молитву, обращаясь с просьбой о лёгких родах. Желательно в этот день воздержаться от уборки, вязания, шиться и стирки. Кроме того, нужно постараться не покидать дом. Важным условием является соблюдение рождественского поста.