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«У меня их только двое»: Юлия Барановская сделала заявление о своих главных мужчинах

Известная российская телеведущая Юлия Барановская продолжает скрывать личную жизнь от посторонних глаз. Знаменитость при этом сделала откровенное заявление о своих главных мужчинах, она призналась: «У меня их только двое».

Некоторое время назад Юлия Барановская рассказала, что ее сердце не свободно, и у нее есть возлюбленный, однако отказалась даже намекать на его личность. При этом мать детей Андрея Аршавина заявила, что текущие отношения можно назвать серьезными, поэтому она даже не стала отрицать вероятность будущей свадьбы со своим избранником. Также знаменитость заверила поклонников, если у нее действительно будут такие планы, она о них сама расскажет, так как хочет избежать спекуляций на эту тему со стороны СМИ.

В одном из интервью у Юлии Барановской все-таки решили поинтересоваться ее личной жизнью. У звезды спросили, про главного для нее мужчину. Телеведущая деликатно ушла от ответа и с улыбкой заявила: «У меня их только двое». Таким образом знаменитость намекнула на двух своих сыновей: 14-летнего Артема и 7-летнего Арсения. Кроме того, она воспитывает дочь Яну.
«У меня их только двое»: Юлия Барановская сделала заявление о своих главных мужчинах

По словам Юлии Барановской, она является очень ответственной матерью. Практически любую свободную от работы минуту телеведущая проводит с детьми и уделяет им все свое внимание. Такая жизнь полностью устраивает звезду, и она никогда не хотела на нее жаловаться.

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Добавил: Костычев Богдан Вчера, 23:20

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