Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев посоветовал Татьяне Владимировне учить русский язык
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев после ухода за Периметр начал заново строить свою жизнь, а недавно раскритиковал поведение несостоявшейся свекрови Татьяны Владимировны Григорьевской. Бывший возлюбленный Алены Савкиной посоветовал женщине выучить русский язык, раз она находится под камерами.
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев посвятил новый пост в Instagram несостоявшейся свекрови Татьяне Владимировне Григорьевской. Мужчина, как оказалось, посмотрел несколько последних эфиров, где заметил, как женщина критикует его, хотя давно не общается с ним и не видит. Бывший возлюбленный Алены Савкиной добавил, что стоит говорить "кладет", а не "ложит", и еще сделал несколько замечаний речи матери сестер Рапунцель.
Еще раз Роман Макеев подметил и то, что именно Татьяна Владимировна выставляет своих дочерей плохими матерями и женами, ведь на самом деле Рапунцель-младшая очень опрятна, чистоплотна и всегда занимается ребенком, а мать постоянно орет на нее, ведь она якобы плохо смотрит за Богданом.
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев посвятил новый пост в Instagram несостоявшейся свекрови Татьяне Владимировне Григорьевской. Мужчина, как оказалось, посмотрел несколько последних эфиров, где заметил, как женщина критикует его, хотя давно не общается с ним и не видит. Бывший возлюбленный Алены Савкиной добавил, что стоит говорить "кладет", а не "ложит", и еще сделал несколько замечаний речи матери сестер Рапунцель.
Еще раз Роман Макеев подметил и то, что именно Татьяна Владимировна выставляет своих дочерей плохими матерями и женами, ведь на самом деле Рапунцель-младшая очень опрятна, чистоплотна и всегда занимается ребенком, а мать постоянно орет на нее, ведь она якобы плохо смотрит за Богданом.