Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев посоветовал Татьяне Владимировне учить русский язык





Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев посвятил новый пост в Instagram несостоявшейся свекрови Татьяне Владимировне Григорьевской. Мужчина, как оказалось, посмотрел несколько последних эфиров, где заметил, как женщина критикует его, хотя давно не общается с ним и не видит. Бывший возлюбленный Алены Савкиной добавил, что стоит говорить "кладет", а не "ложит", и еще сделал несколько замечаний речи матери сестер Рапунцель.Еще раз Роман Макеев подметил и то, что именно Татьяна Владимировна выставляет своих дочерей плохими матерями и женами, ведь на самом деле Рапунцель-младшая очень опрятна, чистоплотна и всегда занимается ребенком, а мать постоянно орет на нее, ведь она якобы плохо смотрит за Богданом.