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Диетологи рассказали, почему отказавшиеся от курения набирают вес

Известно, многие люди, отказавшиеся от курения, набирают вес. Диетологи рассказали, почему это происходит, напомнив про синдром отмены.

Немало людей испытали на себе последствия избавления от вредной привычки. Когда курильщики отказываются от сигарет, они улучшают своё здоровье, но нередко масса их тела возрастает, причём в кратчайшие сроки. Это не полезно для организма и может спровоцировать различные недуги. Потому следует бороться с набором килограмм при отказе от курения. Диетологи констатируют, причина, по которой человек поправляется, не является тайной, во всём виноват синдром отмены. Организм лишается никотина, к которому пристрастился, а потому мозг стремится его компенсировать, пытаясь найти возможность возбудить отделы, поглощая сладкую и жирную пищу.

Специалисты отмечают, с этим нелегко бороться, поскольку человек испытывает ощущения, схожие с ломкой наркомана, но нужно проявить силу воли, поскольку процесс прекратится в течение месяца. Чтобы не набрать вес, нужно составить график питания и придерживаться его. Не нарушая расписания и не добавляя в рацион вредную пищу, можно избежать изменений веса, сохранив прежнюю стройность.

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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:40

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