Личный костюмер Филиппа Киркорова насчитал в гардеробной певца 900 тысяч единиц одежды и 5,5 тысячи пар обуви





Арсен Айрапетов назвал гардеробные Киркорова “Нарнии”, поскольку за их дверями скрывается “бесконечное пространство”. Одна из них занимает 650 кв. м, а две остальные — по 300 кв. м. Стилист создавал там идеальный порядок два года, отметив, что у поп-короля хранится более 5,5 тыс. пар обуви и около 900 тыс. единиц одежды вместе с носками и бижутерией. За несколько лет работы у певца профессионал своего дела создал ему 13 тыс. луков.По приходу коллекции Айрапетов разбирает ее и заносит в базу под специальным штрихкодом, а потом Киркоров вместе со стилистом выбирает, что хочет на себе видеть. У эксперта есть выходные, когда певец на гастролях. За время работы у звезды костюмер смог накопить на собственную квартиру в Москве.