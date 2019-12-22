Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с 4-летием

"Будь счастлива малышка. Сверкай моя звездочка, пусть тебя всегда будет солнышко на твоём пути, принцесса, люблю бесконечно", - написала знаменитость, добавив в разделе Stories несколько снимков с младшей наследницей.

Телеведущая Ксения Бородина в честь дня рождения младшей дочери Теоны написала для нее трогательный пост в соцсети Instagram. Звезда отметила, что бесконечно любит наследницу, не видит, как она повзрослела, ведь для родителей малышка всегда останется маленькой, а сейчас ей только 4 года, а также поблагодарила дочь за позитив и радость, которые девочка приносит семье.По словам Ксении Бородиной, в сильном характере Теоны она видит свои черты, сердечко у нее очень доброе, а за свою семью наследница, по словам теледивы, будет всегда стоять горой.