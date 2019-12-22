В РФ продажи кроссовера Volkswagen Tiguan в ноябре выросли на 7%





С января по ноябрь производитель продал 94,5 тысячи автомобилей на рынке РФ, что на 0,3% меньше чем в 2018 году. При этом объемы реализации в прошлом месяце значительно сократились – 9,2 тысячи единиц (падение на 10%). Несмотря на это, немецкая компания смогла увеличить свою долю на местном рынке – с 5,8 до 6%.Абсолютным бестселлером производителя оказался седан Volkswagen Polo. В ноябре 2019 года 4,7 тысячи россиян стали обладателями этого автомобиля, однако общие объемы продаж оказались на 12% меньше, чем в аналогичный период 2018-го. Второе место досталось кроссоверу Volkswagen Tiguan. Этот автомобиль достиг отметки 3,7 тысячи единиц и роста в 7%.Эксперты отмечают, до конца 2019 года не ожидается значительных изменений в спросе на автомобили данного немецкого бренда в РФ. При этом было выделено, что структура продаж вполне может измениться, так как недавно на рынке появились новая бюджетная версия седана Volkswagen Polo и кроссовера Touareg Business. Цена первой модели стартует от 800 тысяч рублей, а второй – от 3 млн 700 тыс. рублей. Кроссовер предложил покупателю выбор между бензиновым и дизельным двигателями, они оба будут работать с «автоматом».