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Яна Рудковская призналась, что за рекламу в микроблоге получает до миллиона рублей

Яна Рудковская в очередном выпуске своего реалити-шоу "Яна Супер" озвучила расценки рекламы в личном микроблоге. По словам знаменитости, важным фактом является, что она продвигает только ту продукцию, которую применяет сама.
Яна Рудковская призналась, что за рекламу в микроблоге получает до миллиона рублей

Яна Рудковская сумела создать себе имидж, позволяющий зарабатывать на имени немалые деньги. Звезда призналась, каждый рекламный пост на её странице в социальной сети Instagram стоит миллион рублей. Это немалая сумма, но рекламодатели готовы её выплатить, поскольку знают, продюсер сумеет привлечь внимание к своей продукции. Как правило, популярность товара после появления в аккаунте звезды может повыситься в несколько раз. Тем не менее, светская львица не считает себя блогером, поскольку социальные сети не являются её главным источником доходов. Куда больше Рудковская зарабатывает, создавая ледовые шоу. При этом телеведущая отмечает, её муж хуже ведёт управление своим микроблогом.

Евгений Плющенко с юмором воспринимает упрёки супруги, что их сын Александр уже зарабатывает в Instagram больше, чем отец-чемпион. Фигурист напоминает, страничка мальчика пока почти полностью контролируется матерью, которая продемонстрировала талант в ведении аккаунта и грамотную предпринимательскую хватку.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Вчера, 22:45

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