Родители молодого бойфренда Мадонны не видят проблем в романе сына с 61-летней звездой
Родители Ахламалика Уилльямса, встречающегося с Мадонной, рассказали об этом романе. Родственники молодого бойфренда певицы заявили, что они уже познакомились со звездой и остались довольны общением с ней.
Недавно американские СМИ сообщили о том, что у Мадонны сейчас роман с 26-летнем танцором из собственной команды. Эти слухи были подтверждены совместной фотографией Ахламалика Уилльямса с артисткой, где он обнимает ее за талию. Теперь же журналисты взяли интервью у родителей молодого человека, и те откровенно рассказали об отношениях влюбленных.
По словам родственников бойфренда Мадонны, они не только знают о романе сына с 61-летней поп-дивой, но уже и лично познакомились с ней. Артистка произвела на близких возлюбленного исключительно положительное отношения и заявила, что они с избранником строят серьезные планы на будущее. Также родителям показалось, знаменитость действительно переживает за их сына, поэтому они не видят никаких проблем в этом романе.
При этом отмечается, друзья Мадонны настроены не так позитивно. Они считают роман артистки со своим танцором временным явлением, и он скоро закончится. Близкие поп-звезды уверены, никакой свадьбы у поп-дивы и Ахламалика Уилльямса не будет. Они напоминают о том, что певица уже не раз заводила отношения со своими танцорами, которые были значительно младше нее, однако это никогда ни к чему не приводило.
Недавно американские СМИ сообщили о том, что у Мадонны сейчас роман с 26-летнем танцором из собственной команды. Эти слухи были подтверждены совместной фотографией Ахламалика Уилльямса с артисткой, где он обнимает ее за талию. Теперь же журналисты взяли интервью у родителей молодого человека, и те откровенно рассказали об отношениях влюбленных.
По словам родственников бойфренда Мадонны, они не только знают о романе сына с 61-летней поп-дивой, но уже и лично познакомились с ней. Артистка произвела на близких возлюбленного исключительно положительное отношения и заявила, что они с избранником строят серьезные планы на будущее. Также родителям показалось, знаменитость действительно переживает за их сына, поэтому они не видят никаких проблем в этом романе.
При этом отмечается, друзья Мадонны настроены не так позитивно. Они считают роман артистки со своим танцором временным явлением, и он скоро закончится. Близкие поп-звезды уверены, никакой свадьбы у поп-дивы и Ахламалика Уилльямса не будет. Они напоминают о том, что певица уже не раз заводила отношения со своими танцорами, которые были значительно младше нее, однако это никогда ни к чему не приводило.