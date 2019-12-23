АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Космический корабль Boeing Starliner приземлился в американской…
EUR 69.38 USD 62.41
Курс валют на 21.12.2019

Родители молодого бойфренда Мадонны не видят проблем в романе сына с 61-летней звездой

Родители Ахламалика Уилльямса, встречающегося с Мадонной, рассказали об этом романе. Родственники молодого бойфренда певицы заявили, что они уже познакомились со звездой и остались довольны общением с ней.
Родители молодого бойфренда Мадонны не видят проблем в романе сына с 61-летней звездой

Недавно американские СМИ сообщили о том, что у Мадонны сейчас роман с 26-летнем танцором из собственной команды. Эти слухи были подтверждены совместной фотографией Ахламалика Уилльямса с артисткой, где он обнимает ее за талию. Теперь же журналисты взяли интервью у родителей молодого человека, и те откровенно рассказали об отношениях влюбленных.

По словам родственников бойфренда Мадонны, они не только знают о романе сына с 61-летней поп-дивой, но уже и лично познакомились с ней. Артистка произвела на близких возлюбленного исключительно положительное отношения и заявила, что они с избранником строят серьезные планы на будущее. Также родителям показалось, знаменитость действительно переживает за их сына, поэтому они не видят никаких проблем в этом романе.

При этом отмечается, друзья Мадонны настроены не так позитивно. Они считают роман артистки со своим танцором временным явлением, и он скоро закончится. Близкие поп-звезды уверены, никакой свадьбы у поп-дивы и Ахламалика Уилльямса не будет. Они напоминают о том, что певица уже не раз заводила отношения со своими танцорами, которые были значительно младше нее, однако это никогда ни к чему не приводило.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 04:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Родители молодого бойфренда Мадонны не видят проблем в романе сына с 61-летней…
Ученые назвали несколько продуктов, подавляющих…
Ведущая «Орла и Решки» Алина Астровская предстала на фото без…
Лера Кудрявцева с большим носом рассмешила фанатов закулисными…
Настя Каменских появилась на съемках телешоу без…
Назван легкий способ быстро повысить…
Кара Делевинь устроила для Эшли Бенсон незабываемый уикенд с завтраком на воздушном…
«У меня их только двое»: Юлия Барановская сделала заявление о своих главных…
Доктора советуют мужчинам чаще заниматься сексом для профилактики рака…
Яна Рудковская призналась, что за рекламу в микроблоге получает до миллиона…
Стоматологи предупредили, когда яблоки опасны для здоровья…
Эвелина Хромченко сломала передний зуб прямо перед…
Названы способы научить детей воспринимать слова…
«Сколько себя помню, столько я мама»: Мария Миронова вместе с 27-летнем сыном вышла в…
В РФ продажи кроссовера Volkswagen Tiguan в ноябре выросли на…
Геймеры негативно оценили новую видеоигру Stalker Online в…
"Знакомьтесь, Симба!": Нюша впервые показала дочь и раскрыла ее…
В Сети показали первый макет iPhone 12 Pro Max с плоскими…
Врачи назвали три ошибки, не позволяющие…
Ученые нашли черную дыру, дающую человеку бесконечное количество…
Диего Марадона сделал признание о "похищении"…
Оксана Лаврентьева ответила Ксении Собчак очередным обнаженным…
Алла Пугачева презентовала домработнице Надежде Романовой дорогую…
Экс-участница проекта "Дом-2" Лиза Кутузова вместе с семьей попала в больницу из-за…
Телеведущая Ксения Собчак вошла в пятерку самых цитируемых журналистов в 2019…
«Маленький Фейсик»: Марьяна Ро подтвердила слухи о…
«Все, закончились съемки»: После шоу «План Б» Ольга Бузова осталась в…
В Москве школьница приняла таблетку от головной боли и…
Эксперты назвали основные традиции и запреты в День святой…
Семейную жизнь Кейт Миддлтон и принца Уильяма назвали…
Иудеи готовятся к празднованию…
Личный костюмер Филиппа Киркорова насчитал в гардеробной певца 900 тысяч единиц одежды и 5,5 тысячи пар…
«Воссоединение»: Пелагея сходила на свидание с мужем-хоккеистом Иваном…
Диетологи рассказали, почему отказавшиеся от курения набирают…
Ксения Бородина трогательно поздравила дочь Теону с…
Экс-участник проекта "Дом-2" Роман Макеев посоветовал Татьяне Владимировне учить русский…
Друзья помогли Яне Рудковской обустроить загородный дом и подарили ей мебель и…
"Меня просто накрыло": Домработница Алсу рассказала о 5-этажном особняке…
Названа диета, защищающая человека от старческой…
Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий…
Просмотреть все новости