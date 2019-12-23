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Настя Каменских появилась на съемках телешоу без юбки

Певица Настя Каменских эпатировала публику своим внешним видом на съемках телешоу X-Factor, появившись без юбки. Звезда опубликовала кадры со студии на своей странице в Instagram.

Настя Каменских выбрала для съемок кружевной комбинезон, под который надела лишь черное боди. Этот наряд открывает вид на ноги артистки, поскольку она решила отказаться от юбки. В социальных сетях звезда часто демонстрирует свои формы, а недавно она позировала для фото в абсолютно обнаженном виде. В частности, певица запечатлена сидящей голышом спиной к камере. Каменских недавно вышла замуж за Потапа, который не имеет ничего против раскованного поведения своей супруги.

Недавно стало известно, что мать Насти Каменских готовится к карьере в шоу-бизнесе. В частности, у родственницы звезды уже есть песня, которую она планирует исполнять на корпоративах.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:30

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