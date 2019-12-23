Настя Каменских появилась на съемках телешоу без юбки

Настя Каменских выбрала для съемок кружевной комбинезон, под который надела лишь черное боди. Этот наряд открывает вид на ноги артистки, поскольку она решила отказаться от юбки. В социальных сетях звезда часто демонстрирует свои формы, а недавно она позировала для фото в абсолютно обнаженном виде. В частности, певица запечатлена сидящей голышом спиной к камере. Каменских недавно вышла замуж за Потапа, который не имеет ничего против раскованного поведения своей супруги.Недавно стало известно, что мать Насти Каменских готовится к карьере в шоу-бизнесе. В частности, у родственницы звезды уже есть песня, которую она планирует исполнять на корпоративах.