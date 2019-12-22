В Чукотском автономном округе плавучая ПАТЭС зажгла новогоднюю ёлку





Сообщается, данная установка, передвигающаяся по воде, впервые выработала электричество в штатном режиме. Важное событие власти решили приурочить к Новому году. Торжественный запуск установки позволяет надеяться местным жителям, что уже вскоре их дома начнёт освещать и обогревать новейшая ПАТЭС, вместо устаревающей угольной Чаунской ТЭС и Билибинской АЭС. Пока она даёт электричество только для электросетей, но уже в 2020 году её подключат к отопительной системе региона. Данный плавающий атомный реактор станет ключевым объектом инфраструктуры и окажется полезен для обеспечения и развития Северного морского пути. При этом в "Росатоме" уже ведётся работа по постройке аналогичного судна, чьи характеристики окажутся ещё выше. Что же касается надёжности, разработчики дают самые высокие гарантии.Работает ПАТЭС комплексно, состоя из плавающего энергоблока "Академик Ломоносов" и размещённых на берегу гидротехнических сооружений. Пока идёт отладка, энергия подаётся на новогоднюю ёлку.