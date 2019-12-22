Звезда "Дом-2" Анастасия Голд показала кольцо "на том самом пальце"

Анастасия Голд сделала из того, что произошло у нее важного в жизни, интригу и предложила своим фанатам озвучить свои версии, глядя на фото. Она всего лишь намекнула, что это или только произойдет, или уже случилось.На снимке запечатлены Анастасия Голд, ну, и, конечно же, Илья Яббаров. Он, как всегда что-то поет на сцене для своей девушки, возможно, новую балладу о любви. Однако интересно совсем не это, а то, что в кадре на "том самом пальце" у Голд - кольцо, а рядом документ, где вписаны их фамилии. Анастасия Голд также отметила, что настоящий мужчина всегда ждет, когда его женщина успокоится, и все равно продолжает ее любить.Естественно, подписчики предположили, что пара готовится к свадьбе, но некоторые отметили, может влюбленные уже тайно сыграли свою Сейшельскую церемонию. В любом случае влюбленным пожелали, чтобы они были счастливы и как можно меньше ссорились.