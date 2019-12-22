Эвелина Хромченко сломала передний зуб прямо перед съемками





Как признается Эвелина Хромченко, только она могла попасть в такую нелепую ситуацию. Передний зуб знаменитость сломала не из-за падения или другой травмы, а также не во время употребления твердой пищи. Все произошло тогда, как она пыталась прожевать мягкий стручок эдамаме, в котором неожиданно оказалась очень твердая песчинка. Именно из-за нее телеведущая попала в критическую ситуацию прямо перед предстоящими новогодними съемками.Несмотря на это Эвелина Хромченко оперативно смогла решить настигшую ее проблему. Знаменитость успела всего за один день восстановить сломанный передний зуб, за что поблагодарила московских специалистов, способных выполнить такую сложную задачу за такой короткий срок.Подписчики аккаунта Эвелины Хромченко считают, все дело не в невезении телеведущей, а в том, что ее организму не хватает питательных веществ. Поклонники звезды «Модного приговора» предположили, что она изнуряет себя диетами для того, чтобы сохранять стройную фигуру, поэтому ей посоветовали сделать свой рацион более насыщенным витаминами. Сама же знаменитость не раз заявляла, она не сидит на строгих диетах.