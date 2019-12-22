



Источник из окружения семьи знаменитого спортсмена сообщает о том, что 21 декабря Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз. Именитые спортсмены уже поздравляют коллегу в социальных сетях. Отмечается, у борца появился мальчик, но его имя не раскрывается, как и личность матери. У знаменитости уже есть четырехлетняя дочь Фатима и двухлетний сын Магомед.Не так давно отец чемпиона намекнул, что у него может быть две жены, но эта информация осталась без комментария. Сейчас Хабиб Нурмагомедов готовится к бою ММА против американца Тони Фергюсона.